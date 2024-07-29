В Україні майже утричі зріс попит на пікапи – "Укравтопром"
У першому півріччі 2024 року український автопарк поповнили 1372 нових пікапи, повідомляє Економічна правда.
За даними "Укравтопрому", це майже втричі більше, ніж за аналогічний період минулого року.
"Левову частку (95%) цих авто придбали юридичні особи", - зазначається в повідомленні.
За даними "Укравтопрому", найпопулярнішим пікапом у І півріччі був Peugeot Landtrek.
У лідерську п’ятірку нових пікапів потрапили:
- Peugeot Landtrek - 397 од.;
- Mitsubishi L200 - 361 од.;
- Toyota Hilux - 341 од.;
- Ford Ranger - 79 од.;
- Isuzu D-Max - 61 од.
Нагадаємо, з січня по червень 2024 року в Україні було реалізовано понад 32,8 тис. нових легкових авто. Це на 21% більше ніж за аналогічний період минулого року.