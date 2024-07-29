В Украине почти втрое вырос спрос на пикапы – "Укравтопром"
В первом полугодии 2024 года украинский автопарк пополнили 1372 новых пикапа, сообщает Экономическая правда.
По данным "Укравтопрома", это почти втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года.
"Львиную долю (95%) этих авто приобрели юридические лица", - отмечается в сообщении.
По данным "Укравтопрома", самым популярным пикапом в І полугодии был Peugeot Landtrek.
В лидерскую пятерку новых пикапов попали:
- Peugeot Landtrek - 397 ед;
- Mitsubishi L200 - 361 ед;
- Toyota Hilux - 341 ед;
- Ford Ranger - 79 ед;
- Isuzu D-Max - 61 ед.
Напомним, с января по июнь 2024 года в Украине было реализовано более 32,8 тыс. новых легковых авто. Это на 21% больше чем за аналогичный период прошлого года.