В Украине почти втрое вырос спрос на пикапы – "Укравтопром"

В первом полугодии 2024 года украинский автопарк пополнили 1372 новых пикапа, сообщает Экономическая правда.

По данным "Укравтопрома", это почти втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Львиную долю (95%) этих авто приобрели юридические лица" , - отмечается в сообщении.

По данным "Укравтопрома", самым популярным пикапом в І полугодии был Peugeot Landtrek.

В лидерскую пятерку новых пикапов попали:

Peugeot Landtrek - 397 ед; Mitsubishi L200 - 361 ед; Toyota Hilux - 341 ед; Ford Ranger - 79 ед; Isuzu D-Max - 61 ед.

Напомним, с января по июнь 2024 года в Украине было реализовано более 32,8 тыс. новых легковых авто. Это на 21% больше чем за аналогичный период прошлого года.