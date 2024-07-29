У Харкові сталася пожежа у гуртожитку біотехнологічного університету

У Харкові сталася пожежа у будівлі гуртожитку Державного біотехнологічного університету. Рятувальники евакуювали десять осіб, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Пожежа сталася близько 5 ранку в п'ятиповерховому гуртожитку Державного біотехнологічного університету в Київському районі Харкова. Вогонь охопив кімнату на четвертому поверсі.

Через сильне задимлення верхніх поверхів вогнеборці евакуювали десятьох мешканців сходами.

Крім того, за допомогою пожежної автодрабини було врятовано ще двох людей.

Пожежу було ліквідовано о 07:00. На місці події працювали психологи ДСНС.

Фото: У Харкові горів гуртожиток біотехнологічного університету (t.me/dsns_telegram)

Нагадаємо, 24 липня у Котелевській громаді Полтавської області сталася пожежа на складі. Через масштабне загоряння було проведено евакуацію жителів із сусідніх домоволодінь.

Крім того, у Миколаєві рятувальники намагалися загасити масштабну пожежу на території, де можуть зберігатися боєприпаси.

До того ж, нещодавно сталася пожежа в супермаркеті "Сільпо" в Дарницькому районі Києва.