В Харькове произошел пожар в общежитии биотехнологического университета

В Харькове произошел пожар в здании общежития Государственного биотехнологического университета. Спасатели эвакуировали десять человек, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Пожар произошел около 5 утра в пятиэтажном общежитии Государственного биотехнологического университета в Киевском районе Харькова. Огонь охватил комнату на четвертом этаже.

Из-за сильного задымления верхних этажей пожарные эвакуировали десятерых жильцов по лестнице.

Кроме того, с помощью пожарной автолестницы были спасены еще два человека.

Пожар был ликвидирован в 07:00. На месте происшествия работали психологи ГСЧС.

Фото: В Харькове горело общежитие биотехнологического университета (t.me/dsns_telegram)

Напомним, 24 июля в Котелевской общине Полтавской области произошел пожар на складе. Из-за масштабного возгорания была проведена эвакуация жителей из соседних домовладений.

Кроме того, в Николаеве спасатели пытались потушить масштабный пожар на территории, где могут храниться боеприпасы.

К тому же недавно произошел пожар в супермаркете "Сільпо" в Дарницком районе Киева.