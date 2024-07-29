The Telegraph: Лише шість українських пілотів закінчили навчання на F-16

Лише шість українських пілотів закінчили навчання польотам на винищувачах F-16, які Україна має отримати в серпні, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у матеріалі британського видання The Telegraph.

Український президент Володимир Зеленський та українські військові висловили розчарування ситуацією із західними винищувачами, зазначивши, що цього замало і запізно. Вони наголосили, що коли F-16 нарешті прибудуть до України, вони не стануть вирішальними чинниками, як сподівалися.

Одна з причин полягає в тому, що вони будуть розгорнуті в оборонних цілях, оскільки РФ, як і раніше, контролює небо і встановила системи ППО по всій лінії фронту, що ризикує F-16.

"Ми не будемо використовувати винищувачі надто близько до росіян через загрозу протиповітряної оборони" , — повідомив один із українських чиновників.

Нагадаємо, за даними видання The Washington Post, багатоцільові винищувачі F-16 будуть доставлені в Україну протягом кількох тижнів, проте вони не суттєво впливатимуть на результати на полі бою.