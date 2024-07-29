Только шесть украинских пилотов закончили обучение полетам на истребителях F-16, которые должны Украина должна получить в августе, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в материале британского издания The Telegraph.

Украинский президент Владимир Зеленский и украинские военные выразили разочарование ситуацией с западными истребителями, отметив, что этого слишком мало и слишком поздно. Они отметили, что когда F-16 наконец прибудут в Украину, они не станут решающими факторами, как надеялись.

Одна из причин заключается в том, что они будут развернуты в оборонительных целях, поскольку РФ по-прежнему контролирует небо и установила системы ПВО по всей линии фронта, что подвергает риску F-16.

"Мы не будем использовать истребители слишком близко к россиянам из-за угрозы противовоздушной обороны" , — сообщил один из украинских чиновников.

Напомним, по данным издания The Washington Post, многоцелевые истребители F-16 будут доставлены в Украину в течение нескольких недель, однако они не будут оказывать существенного влияния на результаты на поле боя