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В Ізраїлі уповноважили уряд відповісти на удар "Хезболли" по Голанах

В Ізраїлі уповноважили уряд відповісти на удар "Хезболли" по Голанах
Фото: Рixabay

Військово-політичний кабінет Ізраїлю в неділю уповноважив уряд прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу ухвалити рішення про "спосіб і час" відповіді на ракетний удар "Хезболли" по окупованих Ізраїлем Голанських висотах, внаслідок якого загинули 12 підлітків і дітей, повідомляє Укрінформ.

За повідомленням інформагентства JNS, Нетаньягу скликав орган, що опікується питаннями безпеки, відразу після прибуття зі США, де він перебував з візитом, який йому довелося скоротити через обстріл Голанських висот.

"Я можу сказати, що держава Ізраїль не залишить це без уваги", - сказав премʼєр.

Як повідомлялося, угруповання "Хезболла" завдало в суботу удару по півночі підконтрольних Ізраїлю Голанських висот. Загиблі – переважно підлітки, які перебували на місцевому футбольному полі, з родин громади друзів (друзи – релігійна спільнота, яку називають "ісламською сектою"; більшість із них не визнають себе громадянами Ізраїлю).

Самі бойовики "Хезболли" заперечують свою причетність до атаки.

Припускається, що удар по футбольному полю було завдано бойовиками помилково.

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