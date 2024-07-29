В Ізраїлі уповноважили уряд відповісти на удар "Хезболли" по Голанах

Військово-політичний кабінет Ізраїлю в неділю уповноважив уряд прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу ухвалити рішення про "спосіб і час" відповіді на ракетний удар "Хезболли" по окупованих Ізраїлем Голанських висотах, внаслідок якого загинули 12 підлітків і дітей, повідомляє Укрінформ.

За повідомленням інформагентства JNS, Нетаньягу скликав орган, що опікується питаннями безпеки, відразу після прибуття зі США, де він перебував з візитом, який йому довелося скоротити через обстріл Голанських висот.

"Я можу сказати, що держава Ізраїль не залишить це без уваги" , - сказав премʼєр.

Як повідомлялося, угруповання "Хезболла" завдало в суботу удару по півночі підконтрольних Ізраїлю Голанських висот. Загиблі – переважно підлітки, які перебували на місцевому футбольному полі, з родин громади друзів (друзи – релігійна спільнота, яку називають "ісламською сектою"; більшість із них не визнають себе громадянами Ізраїлю).

Самі бойовики "Хезболли" заперечують свою причетність до атаки.

Припускається, що удар по футбольному полю було завдано бойовиками помилково.