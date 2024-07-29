В Израиле уполномочили правительство ответить на удар "Хезболлы" по Голанам

Военно-политический кабинет Израиля в воскресенье уполномочил правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху принять решение о "способе и времени" ответа на ракетный удар "Хезболлы" по оккупированным Израилем Голанским высотам, в результате которого погибли 12 подростков и детей, сообщает Укринформ.

По сообщению информагентства JNS, Нетаньяху созвал орган, занимающийся вопросами безопасности, сразу по прибытии из США, где он находился с визитом, который ему пришлось сократить из-за обстрела Голанских высот.

"Я могу сказать, что государство Израиль не оставит это без внимания" , - сказал премьер.

Как сообщалось, группировка "Хезболла" нанесла в субботу удар по северу подконтрольным Израилю Голанских высот. Погибшие - преимущественно находившиеся на местном футбольном поле подростки из семей общины друзей (друзья - религиозное сообщество, которое называют "исламской сектой"; большинство из них не признают себя гражданами Израиля).

Сами боевики "Хезболлы" отрицают свою причастность к атаке.

Предполагается, что удар по футбольному полю был нанесен боевиками по ошибке.