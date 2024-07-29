Ердоган: Війна Росії проти України вигідна "західним військовим баронам"

На російсько-українській війні, яку стала "кривавою банею", наживаються тільки "західні військові барони", повідомляє Ділова столиця.

Про це президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив під час виступу на заході в північно-східній провінції Різес із посиланням на Anadolu.

"Ніхто не нажився на цій кривавій бані, крім західних військових баронів. Вони досі підливають у вогонь бензин і щосили розпалюють вогонь" , — стверджує Ердоган.

Натомість Туреччина, за його словами, працює над "встановленням миру та стабільності".

Ердоган також додав, що його країна запобігла поширенню "цієї пожежі" на Чорне море, "дотримуючись збалансованої політики та діючи чесно між нашими двома сусідами".

Як повiдомлялось, 3 липня Ердоган обговорив ситуацію в Україні з президентом РФ Володимиром Путіним на саміті Шанхайської організації співробітництва в Астані.