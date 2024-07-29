Эрдоган: Война России против Украины выгодна "западным военным баронам"

На российско-украинской войне, ставшей "кровавой баней", наживаются только "западные военные бароны", сообщает Деловая столица.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во время выступления на западе в северо-восточной провинции Ризес со ссылкой на Anadolu.

"Никто не нажился на этой кровавой бане, кроме западных военных баронов. Они до сих пор подливают в огонь бензин и вовсю разжигают огонь" , — утверждает Эрдоган.

Зато Турция, по его словам, работает над "установлением мира и стабильности".

Эрдоган также добавил, что его страна предотвратила распространение "этого пожара" на Черное море, "придерживаясь сбалансированной политики и действуя честно между нашими двумя соседями".

Как сообщалось, 3 июля Эрдоган обсудил ситуацию в Украине с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане.