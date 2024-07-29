Bitcoin зріс після промови Трампа на підтримку криптовалют

Bitcoin досяг найвищого рівня з середини червня після того, як Дональд Трамп пообіцяв сприяння криптовалюті, а очікування зниження процентної ставки Федеральної резервної системи США (ФРС) підсилили настрої інвесторів. Про це пише Bloomberg, повідомляє Укрінформ.

Біткойн досягнув шеститижневого максимуму у понеділок, подорожчавши на 2,6%, і коштував 69 462 долари. Менші токени, такі як Ether, Solana і Dogecoin, також зросли.

Зростання відбулося після того, як кандидат в президенти від Республіканської партії Дональд Трамп пообіцяв зробити США "криптовалютною столицею планети і біткойн-наддержавою", якщо він повернеться в Білий дім після виборів у листопаді.

Виступ Трампа на біткойн-заході в Нешвіллі закріпив криптовалюту "як ключовий інструмент передвиборчої торгівлі", - зазначив керівник дослідницького відділу Pepperstone Group Кріс Вестон.

Тим часом, очікується, що засідання ФРС, яке відбудеться цього тижня, закладе основу для початку циклу зниження ставок - перспектива, яка підняла настрій на ринках.

Ціна біткойна зараз приблизно на $4 400 нижча за рекордну позначку в майже $74 000, досягнуту в березні. Цього року приплив коштів до спеціалізованих американських біржових фондів сприяв зростанню курсу токена.