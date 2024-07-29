Bitcoin вырос после речи Трампа в поддержку криптовалют

Bitcoin достиг наивысшего уровня с середины июня после того, как Дональд Трамп пообещал содействие криптовалюте, а ожидания понижения процентной ставки Федеральной резервной системы США (ФРС) усилили настроения инвесторов. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Укринформ.

Биткойн достиг шестинедельного максимума в понедельник, подорожав на 2,6% и стоил 69 462 доллара. Меньшие токены, такие как Ether, Solana и Dogecoin, тоже выросли.

Рост произошел после того, как кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал сделать США "криптовалютной столицей планеты и биткойн-сверхдержавой", если он вернется в Белый дом после выборов в ноябре.

Выступление Трампа на биткойн-западе в Нэшвилле закрепило криптовалюту "как ключевой инструмент предвыборной торговли", - отметил руководитель исследовательского отдела Pepperstone Group Крис Вестон.

Между тем, ожидается, что заседание ФРС, которое состоится на этой неделе, заложит основу для начала цикла снижения ставок – перспектива, поднявшая настроение на рынках.

Цена биткойна сейчас примерно на $4 400 ниже рекордной отметки в почти $74 000, достигнутой в марте. В этом году приток средств в специализированные американские биржевые фонды способствовал росту курса токена.