"Укренерго": Споживання електрики знижується, відключення почнуться пізніше

В Україні поступово знижується споживання електрики через спад спеки. Зранку понеділка споживання світла на 6%, ніж в той самий час 25 липня (попередній період без дії обмежень).

Про це повідомили﻿ в "Укренерго".

Вчора, 28 липня, станом на 11:00 (період без обмежень) рівень споживання був на 2,3% нижчим, ніж в той самий час в попередню неділю, 21 липня.

У компанії нагадали, що за минулі два тижні в роботу повернулись два блоки АЕС, що додало потужності в системі.

Сьогодні відключати електрики будуть з 18:00 – це на дві години пізніше, ніж планували вчора. Відключатимуть одну чергу споживачів до 23:00.

У Запорізькій області на одному з енергооб’єктів обленерго були знайдені рештки російського БПЛА. Знеструмлень не було, на місці працювали фахівці ДСНС. Через негоду на ранок знеструмлені 93 населені пункти у Київській, Житомирській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

Через бойові дії та з інших причин повністю або частково знеструмлені 478 населених пунктів. Через бойові дії є знеструмлення у Дніпропетровській, Харківській, Київській, Донецькій, Херсонській, Миколаївській областях. З технічних причин знеструмлювались споживачі в Одеській та Сумській областях.