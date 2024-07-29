"Укрэнерго": Потребление электричества снижается, отключения начнутся позже

В Украине постепенно снижается потребление электричества из-за спада жары. Утром понедельника потребление света на 6%, чем в то же время 25 июля (предыдущий период без ограничений).

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Вчера, 28 июля, по состоянию на 11:00 (период без ограничений) уровень потребления был на 2,3% ниже, чем в то же время в предыдущее воскресенье, 21 июля.

В компании напомнили, что за прошедшие две недели в работу вернулись два блока АЭС, что добавило мощности в системе.

Сегодня отключать электричества будут с 18:00 – это два часа позже, чем планировали вчера. Будут отключать одну очередь потребителей до 23:00.

В Запорожской области на одном из энергообъектов облэнерго были обнаружены остатки российского БПЛА. Обесточений не было, на месте работали специалисты ГСЧС. Из-за непогоды на утро обесточены 93 населенных пункта в Киевской, Житомирской, Хмельницкой и Черниговской областях.

Из-за боевых действий и по другим причинам полностью или частично обесточены 478 населенных пунктов. Из-за боевых действий обесточены в Днепропетровской, Харьковской, Киевской, Донецкой, Херсонской, Николаевской областях. По техническим причинам обесточены потребители в Одесской и Сумской областях.