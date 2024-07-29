Близько 80% платежів у юанях повертаються назад до РФ – "Комерсант"

Російським компаніям стало важко проводити транскордонні платежі у китайській валюті.﻿ Про це пише російське видання "Комерсант", повідомляє Економічна правда.

За інформацією видання, зараз близько 80% платежів у юанях повертаються назад до РФ.

"Прямі перекази проходять дедалі гірше, тому клієнтам доводиться вдаватися до послуг посередників та закладати додаткові комісії під час угод.

Ризики в транскордонних розрахунках визнаються учасниками ринку нині одними з найгостріших", - повідомляє "Комерсант".

Нагадаємо, банки в країнах, що торгують з Росією, дедалі частіше затримують або зривають платежі, остерігаючись вторинних санкцій.

Візит Володимира Путіна до Китаю минулого місяця допоміг забезпечити обидві країни платіжними альтернативами для обходу санкцій.

Після введення санкцій США Московська біржа фактично перетворилася на "обмінний пункт", де єдиною ключовою валютою став китайський юань.

Російська "дочка" китайського Bank of China з 24 червня призупинила всі операції з банками РФ через американські санкції.