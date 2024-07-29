Около 80% платежей в юанях возвращаются обратно в РФ – "Коммерсант"
Российским компаниям стало трудно проводить трансграничные платежи в китайской валюте. Об этом пишет российское издание "Коммерсант", сообщает Экономическая правда.
По информации издания, сейчас около 80% платежей в юанях возвращаются обратно в РФ.
"Прямые переводы проходят все хуже, поэтому клиентам приходится прибегать к услугам посредников и закладывать дополнительные комиссии при сделках.
Риски в трансграничных расчетах признаются участниками рынка сейчас одними из самых острых", - сообщает "Коммерсант".
Напомним, банки в странах, торгующих с Россией, все чаще задерживают или срывают платежи, опасаясь вторичных санкций.
После введения санкций США Московская биржа фактически превратилась в "обменный пункт", где единственной ключевой валютой стал китайский юань.
Российская "дочка" китайского Bank of China с 24 июня приостановила все операции с банками РФ из-за американских санкций.