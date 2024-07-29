Потенційна корейська війна обійдеться вдвічі дорожче за вторгнення РФ в Україну – ЗМІ

Повномасштабний конфлікт на Корейському півострові може спричинити загибель мільйонів людей і коштувати світовій економіці 4 трильйони доларів впродовж її першого року. Про це пише Bloomberg, повідомляє Укрінформ.

За підрахунками агентства, потенційна корейська війна коштуватиме світу 3,9% ВВП — це більш ніж удвічі більше, ніж збитки від нападу Росії на Україну.

Зазначається, що на столицю Сеул та прилеглі території припадає 81% виробництва чипів Південної Кореї та 34% загального обсягу виробництва.

Ці товари доставляються через південні порти, включаючи Пусан — четвертий за завантаженістю у світі — клієнтам у Китаї, Японії, Європі та США.

Як і Тайвань, роль Південної Кореї як великого виробника мікросхем означає, що її значення для світової економіки виходить за межі розміру її ВВП.

Якщо південнокорейський експорт електроніки буде припинено, це спричинить шок для світової економіки.

Південна Корея виробляє 4% усіх електронних компонентів, які використовуються на заводах у всьому світі, і близько 40% усіх мікросхем пам’яті.

У 2022 році такі сектори, як електроніка та автомобілебудування, які використовують напівпровідники як важливу сировину, становили 30% ВВП у Тайвані, 11% у Китаї та 8% у Японії.