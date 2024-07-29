Потенциальная корейская война обойдется вдвое дороже вторжения РФ в Украину – СМИ

Полномасштабный конфликт на Корейском полуострове может повлечь за собой гибель миллионов людей и стоить мировой экономике 4 триллиона долларов в течение ее первого года. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Укринформ.

По подсчетам агентства, потенциальная корейская война будет стоить миру 3,9% ВВП — это более чем вдвое больше, чем ущерб от нападения России на Украину.

На столицу Сеул и прилегающие территории приходится 81% производства чипов Южной Кореи и 34% общего объема производства.

Эти товары доставляются через южные порты, включая Пусан - четвертый по загруженности в мире - клиентам в Китае, Японии, Европе и США.

Как и Тайвань, роль Южной Кореи как крупного производителя микросхем означает, что ее значение для мировой экономики выходит за пределы размера ее ВВП.

Если южнокорейский экспорт электроники будет прекращен, это повлечет за собой шок для мировой экономики.

Южная Корея производит 4% всех электронных компонентов, используемых на заводах по всему миру, и около 40% всех микросхем памяти.

В 2022 году такие сектора, как электроника и автомобилестроение, использующие полупроводники как важное сырье, составляли 30% ВВП в Тайване, 11% в Китае и 8% в Японии.