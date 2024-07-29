ДБР: Дубінський міг купувати нерухомість в Іспанії за гроші росіян

Державне бюро розслідувань вивчає обставини набуття народним депутатом Олександром Дубінським та членами його сім'ї нерухомості за кордоном, у тому числі на території Іспанії. Правоохоронці не виключають причетність російського сліду, повідомляє Ліга.net.

У відповіді зазначили, що слідчі перевіряють обставини набуття Дубінським, членами його сім'ї та близькими особами нерухомості за кордоном, у тому числі на території Іспанії, про що раніше розповідала голова громадської ініціативи "Голка" Ірина Федорів із посиланням на інформацію від співрозмовників у спецслужбах.

Вона вказувала, що у цьому випадку може бути присутнім російський слід та зазначала, що на це вказує кілька факторів, зокрема: кошти рідним Дубінського могли надходити кількома транзакціями від росіянок – Ксенії Кац і її матері Олени, після чого відбулася купівля нерухомості.

У ДБР зазначили, що слідчі перевіряють джерела отримання коштів для придбання майна, зокрема, правоохоронці не відмовляються від можливого фінансування цього громадянами Росії.

З метою підтвердження такої інформації, слідчі проводять всі необхідні дії, у тому числі – в межах міжнародного співробітництва, акцентували у відповіді.

Слідчі бюро здійснюють досудове розслідування в окремому кримінальному провадженні за фактом можливого "відмивання" майна, одержаного злочинним шляхом, а також ухилення від сплати податків Дубінським.

Що відомо про справу Дубінського﻿