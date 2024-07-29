ГБР: Дубинский мог покупать недвижимость в Испании за деньги россиян
Государственное бюро расследований изучает обстоятельства обретения народным депутатом Александром Дубинским и членами его семьи недвижимости за рубежом, в том числе на территории Испании. Правоохранители не исключают причастности российского следа, сообщает Лига.net.
В ответе отметили, что следователи проверяют обстоятельства приобретения Дубинским, членами его семьи и близкими лицами недвижимости за рубежом, в том числе на территории Испании, о чем ранее рассказывала глава общественной инициативы "Игла" Ирина Федорив со ссылкой на информацию от собеседников в спецслужбах.
Она указывала, что в этом случае может присутствовать российский след и отмечала, что на это указывает несколько факторов, в частности: средства родным Дубинского могли поступать несколькими транзакциями от россиянок – Ксении Кац и ее матери Елены, после чего состоялась покупка недвижимости.
В ГБР отметили, что следователи проверяют источники получения средств для приобретения имущества, в частности, правоохранители не отказываются от возможного финансирования этого гражданами России.
С целью подтверждения такой информации, следователи проводят все необходимые действия, в том числе – в рамках международного сотрудничества, акцентировали в ответе.
Следователи бюро осуществляют досудебное расследование в отдельном уголовном производстве по факту возможного "отмывания" имущества, полученного преступным путем, а также уклонения от уплаты налогов Дубинским.
Что известно о деле Дубинского
- 3 августа СБУ и ДБР проводили обыски у Дубинского, уехавшего отдыхать за границу якобы для лечения родственника. Тогда правоохранители начали расследовать факты подписания депутатом официальных документов во время его пребывания за границей, что может свидетельствовать об их подлоге.
- 9 августа ему сообщили о подозрении в подделке документов. 1 ноября правоохранители снова пришли к нардепу с обысками, чтобы проверить его возможную причастность к организации незаконной переправки людей через государственную границу в сговоре с другими лицами.
- 3 ноября Дубинскому объявили новое подозрение. По данным следствия, депутату удалось нелегально переправить в соседнюю европейскую страну родного брата своей гражданской жены.
- 8 ноября НАПК вручило Дубинскому протокол о коррупции.
- СБУ и ДБР 13 ноября провели обыски у Дубинского, позже объявив ему и еще четырем лицам подозрение в госизмене, совершенной организацией.
- По данным следствия группа занималась дискредитацией Украины на международной арене и получала деньги от российского ГРУ. Дубинский входил в ее состав и имел позывной "Буратино".