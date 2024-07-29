ГБР: Дубинский мог покупать недвижимость в Испании за деньги россиян

Государственное бюро расследований изучает обстоятельства обретения народным депутатом Александром Дубинским и членами его семьи недвижимости за рубежом, в том числе на территории Испании. Правоохранители не исключают причастности российского следа, сообщает Лига.net.

В ответе отметили, что следователи проверяют обстоятельства приобретения Дубинским, членами его семьи и близкими лицами недвижимости за рубежом, в том числе на территории Испании, о чем ранее рассказывала глава общественной инициативы "Игла" Ирина Федорив со ссылкой на информацию от собеседников в спецслужбах.

Она указывала, что в этом случае может присутствовать российский след и отмечала, что на это указывает несколько факторов, в частности: средства родным Дубинского могли поступать несколькими транзакциями от россиянок – Ксении Кац и ее матери Елены, после чего состоялась покупка недвижимости.

В ГБР отметили, что следователи проверяют источники получения средств для приобретения имущества, в частности, правоохранители не отказываются от возможного финансирования этого гражданами России.

С целью подтверждения такой информации, следователи проводят все необходимые действия, в том числе – в рамках международного сотрудничества, акцентировали в ответе.

Следователи бюро осуществляют досудебное расследование в отдельном уголовном производстве по факту возможного "отмывания" имущества, полученного преступным путем, а также уклонения от уплаты налогов Дубинским.

Что известно о деле Дубинского