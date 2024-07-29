У Франції поблизу залізниці затримали ліворадикального активіста – BFMTV

У неділю біля інфраструктури французької залізниці затримали ліворадикального активіста, який привернув увагу технічних працівників підозрілою поведінкою. Про це з посиланням на свої джерела пише BFMTV, повідомляє Європейська правда.

Від поінформованого про розслідування співрозмовника журналісти дізналися, що 28 липня правоохоронці затримали активіста ліворадикальних поглядів біля інфраструктури залізничного оператора SNCF на території департаменту Уассель у Нормандії.

Поліція втрутилася після повідомлення від співробітників SNCF про присутність біля залізниці молодого чоловіка, що поводиться підозріло.

На даний час слідство не має ніяких вказівок на те, що ця людина причетна до диверсій в ніч перед відкриттям Олімпіади 26 липня, коли невідомі пошкодили критично важливе обладнання одразу на трьох швидкісних гілках, але розслідування триває.

Затриманий – нібито 28-річний чоловік, який вже мав проблеми із законом через втручання у роботу залізниці, та відомий органам як радикальний лівий активіст. У нього з собою в авто було обладнання, що могло бути використане для диверсійних дій, а також відмикачі, що могли бути використані для доступу до об'єктів залізниці.

Нагадаємо, у ніч перед відкриттям Олімпіади невідомі пошкодили важливе обладнання на трьох гілках швидкісної залізниці, що сполучають Париж з регіонами, що зірвало плани 100 тисячам пасажирів. За трохи більш як дві доби наслідки ліквідували, з понеділка поїзди мають курсувати у звичайному режимі.

Французькі слідчі схиляються до того, що за диверсіями на залізниці стоять ліві екстремісти.