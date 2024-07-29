Во Франции вблизи железной дороги задержали леворадикального активиста – СМИ

В воскресенье возле инфраструктуры французской железной дороги задержали леворадикального активиста, который привлек внимание технических работников подозрительным поведением. Об этом со ссылкой на свои источники пишет BFMTV, сообщает Европейская правда.

От информированного о расследовании собеседника журналисты узнали, что 28 июля правоохранители задержали активиста леворадикальных взглядов возле инфраструктуры железнодорожного оператора SNCF на территории департамента Уассель в Нормандии.

Полиция вмешалась после сообщения от сотрудников SNCF о присутствии возле железной дороги подозрительного молодого человека.

Задержанный – якобы 28-летний мужчина, который уже имел проблемы с законом из-за вмешательства в работу железной дороги, и известен органам как радикальный левый активист. У него с собой в авто было оборудование, которое могло быть использовано для диверсионных действий, а также отключатели, которые могли быть использованы для доступа к объектам железной дороги.

В настоящее время следствие не имеет никаких указаний на то, что этот человек причастен к диверсиям в ночь перед открытием Олимпиады 26 июля, когда неизвестные повредили критически важное оборудование сразу на трех скоростных ветках, но расследование продолжается.

Напомним, в ночь перед открытием Олимпиады неизвестные повредили важное оборудование на трех ветках скоростной железной дороги, соединяющих Париж с регионами, что сорвало планы 100 тысячам пассажиров. За чуть более чем двое суток последствия ликвидировали, с понедельника поезда должны курсировать в обычном режиме.

Французские следователи склоняются к тому, что за диверсиями на железной дороге стоят левые экстремисты.