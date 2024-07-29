Вартість нафти зросла на тлі напруженості між Ізраїлем та Ліваном

Ціни на нафту зростають у понеділок на тлі зростання напруженості на Близькому Сході, повідомляє Enkorr.

Літаки ізраїльських ВПС минулої неділі здійснили серію нальотів на південь Лівану і бомбардували чотири міста, повідомило турецьке інформагентство Anadolu з посиланням на ліванські ЗМІ.

Газета The Jerusalem Post із посиланням на ліванські джерела повідомляє, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) "здійснила масований артилерійський обстріл цілей у різних районах Лівану".

Атаки стали відповіддю на ракетний удар по населеному пункту Мадждаль-Шамс на контрольованих ізраїльською стороною Голанських висотах.

Вартість вересневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 8:15 за київським часом становить $81,45 за барель, що на $0,32 (0,39%) вище, ніж на закриття попередніх торгів. У п'ятницю ці контракти здешевшали на $1,24 (1,5%), до $81,13 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на вересень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли в ціні на цей час на $0,26 (0,34%), до $77,42 за барель. За підсумками попередньої сесії вартість контрактів зменшилася на $1,12 (1,4%), до $77,16 за барель.

За підсумками минулого тижня Brent здешевшала на 1,8%, WTI – на 1,9%. Зниженню цін сприяло зростання побоювання щодо падіння попиту на нафту в Китаї у зв'язку з сигналами ослаблення економіки КНР.