Стоимость нефти выросла на фоне напряженности между Израилем и Ливаном

Цены на нефть вырастают в понедельник на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке, сообщает Enkorr.

Самолеты израильских ВВС в минувшее воскресенье совершили серию налетов на юг Ливана и бомбили четыре города, сообщило турецкое информагентство Anadolu со ссылкой на ливанские СМИ.

Газета The Jerusalem Post со ссылкой на ливанские источники сообщает, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) "осуществила массированный артиллерийский обстрел целей в разных районах Ливана".

Атаки стали ответом на ракетный удар по населенному пункту Мадждаль-Шамс на контролируемых израильской стороной Голанских высотах.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 по киевскому времени составляет $81,45 за баррель, что на $0,32 (0,39%) выше, чем для закрытия предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подешевели на $1,24 (1,5%), до $81,13 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене в настоящее время на $0,26 (0,34%), до $77,42 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов уменьшилась на $1,12 (1,4%) до $77,16 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 1,8%, WTI – на 1,9%. Снижению цен способствовал рост опасений по поводу падения спроса на нефть в Китае в связи с сигналами ослабления экономики КНР.