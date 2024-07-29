Євросоюз значно збільшить інвестиції в оборонні технології

Європейська комісія вирішила збільшити інвестиції в оборонні технології, перейшовши від 590 млн євро до пакета в 7,3 млрд євро на період з 2021 до 2027 року. Про це пише Wired, повідомляє Ліга.net.

Це рішення було ухвалено в межах Європейського оборонного фонду (ЄОФ), який виділив 1,1 млрд євро на 34 конкурси з військової сфери. Ці проекти містять розроблення нових моделей безпілотників, посилення можливостей радарів, створення систем протидії атакам гіперзвукових ракет, поліпшення аналізу супутникових зображень, а також вдосконалення комунікаційних технологій.

Проєкт спільної оборони, який був офіційно оформлений вже у 2015 році, був прискорений внаслідок вторгнення Росії в Україну. Це стимулювало Європейську комісію збільшувати витрати на озброєння, боєприпаси та військові технології. ЄOФ шукає проєкти для фінансування у 2024 році, серед яких є і розроблення нового середньовисотного безпілотника великої дальності, оснащеного передовими системами розвідки, спостереження, захоплення і розпізнавання цілей, а також дистанційно пілотований літальний апарат.

Тендерний процес, що розпочався наприкінці червня, дозволяє різним компаніям та організаціям подати свої пропозиції для отримання фінансування на реалізацію цих проєктів. Загалом на розроблення оборонних технологій буде виділено 7,3 млрд євро на період з 2021 до 2027 року.