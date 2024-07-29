Евросоюз значительно увеличит инвестиции в оборонные технологии

Европейская комиссия решила увеличить инвестиции в оборонные технологии, перейдя от 590 млн евро в пакет в 7,3 млрд евро на период с 2021 по 2027 год. Об этом пишет Wired, сообщает Лига.net.

Это решение было принято в рамках Европейского оборонного фонда (ЕОФ), который выделил 1,1 млрд евро на 34 конкурса в военной сфере. Эти проекты предусматривают разработку новых моделей беспилотников, усиление возможностей радаров, создание систем противодействия атакам гиперзвуковых ракет, улучшение анализа спутниковых изображений, а также совершенствование коммуникационных технологий.

Проект совместной обороны, официально оформленный уже в 2015 году, был ускорен вследствие вторжения России в Украину. Это стимулировало Европейскую комиссию увеличивать расходы на вооружение, боеприпасы и военные технологии. ЕОФ ищет проекты для финансирования в 2024 году, среди которых и разработка нового средневысотного беспилотника большой дальности, оснащенного передовыми системами разведки, наблюдения, захвата и распознавания целей, а также дистанционно пилотируемый летательный аппарат.

Тендерный процесс, начавшийся в конце июня, позволяет разным компаниям и организациям представить свои предложения для получения финансирования на реализацию этих проектов. Всего на разработку оборонных технологий будет выделено 7,3 млрд евро на период с 2021 по 2027 год.