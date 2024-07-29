У ГУР прокоментували знищення загону "вагнерівців" у Малі: "Продовження буде"

Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України анонсувало продовження успішних дій проти російських воєнних злочинців з угрупування "Вагнера" в Африці. Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Як зазначив Юсов, "повстанці отримали необхідну інформацію і не лише інформацію, яка дозволила провести успішну воєнну операцію проти російських воєнних злочинців".

"Про деталі ми безумовно не будемо наразі говорити, продовження буде" , - сказав він.

Юсов нагадав, що "вагнерівці" розгорнули активну діяльність на африканському напрямку і не тільки.

"Своїми найманцями намагалися вирішувати геополітичні, економічні питання, змінювати або підтримувати ті чи інші уряди. І ось сьогодні весь світ бачить, що власне це вже не той потенціал і можливості Росії далеко не ті. А це означає, що нових замовлені і розрахунку на них як на точний інструмент вирішення проблем в регіоні буде менше" , - додав він.

Ліквідація "вагнерівців" в Малі

Нагадаємо, 27 липня повстанці-туареги з руху CSP-PSD продемонстрували фото та відео з розбитою колоною бойовиків "Вагнера" в африканській країні Малі. Бій відбулися в місті Тінзауатен поблизу кордону Малі з Алжиром у четвер та п'ятницю - 25 та 26 липня. Загинули щонайменше 20 бойовиків "Вагнера", а ті, які вижили в бою, потрапили в полон.

Угрупування "Вагнера" підтвердило сутичку з туарегами та частково визнало втрати.