В ГУР прокомментировали уничтожение отряда "вагнеровцев" в Мали: "Продолжение будет"

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины анонсировало продолжение успешных действий против российских военных преступников из группировки "Вагнера" в Африке. Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отметил Юсов, "повстанцы получили необходимую информацию и не только информацию, позволившую провести успешную военную операцию против российских военных преступников".

"О деталях мы безусловно не будем говорить, продолжение будет" , - сказал он.

Юсов напомнил, что "вагнеровцы" развернули активную деятельность на африканском направлении и не только.

"Своими наемниками пытались решать геополитические, экономические вопросы, менять или поддерживать те или иные правительства. И вот сегодня весь мир видит, что собственно это уже не тот потенциал и возможности России далеко не те. А это значит, что новые заказаны и расчеты на них как на точечный инструмент решения проблем в регионе будет меньше" , – добавил он.

Ликвидация "вагнеровцев" в Мали

Напомним, 27 июля повстанцы-туареги из движения CSP-PSD продемонстрировали фото и видео с разбитой колонной боевиков "Вагнера" в африканской стране Мали. Бой состоялся в городе Тинзауатен у границы Мали с Алжиром в четверг и пятницу - 25 и 26 июля. Погибли по меньшей мере 20 боевиков "Вагнера", а выжившие в бою попали в плен.

Группировка "Вагнера" подтвердила стычку с туарегами и частично признала потери.