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Скільки коштуватиме газ для населення в серпні: ціни постачальників

Скільки коштуватиме газ для населення в серпні: ціни постачальників
Фото: sluga-narodu.com

У серпні 2024 року річні тарифи на газ для населення пропонують 12 постачальників. Ціни коливаються від 7,70 до 10 гривень за кубометр, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорять дані компаній.

Пропозиції постачальників наступні:

  • "Еру Людям" - 7,70 гривень
  • "Енерджі трейд груп" - 7,799
  • "Нафтогаз України" - 7,96
  • "Тернопільгаз збут" - 7,96
  • "Прикарпат енерго трейд" - 7,98
  • "Полтавагаз збут" - 7,99
  • "Галнафтогаз" - 7,99
  • "Львівенергозбут" - 8,20
  • "Київські енергетичні послуги" (YASNO) - 8,46
  • "Дніпровські енергетичні послуги" (YASNO) - 8,46
  • "Асканія Енерджі" - 9,95
  • "СвітлоГаз" - 9,99.

Ціна "Нафтогазу"

Державна компанія "Нафтогаз України" поставляє газ для 12,4 млн споживачів та утримує понад 98% ринку. Після початку війни до неї перейшли клієнти групи компаній Дмитра Фірташа "Твій Газзбут".

Крім того, "Нафтогаз" продає газ приватним постачальникам за ціною 7,42 гривень за кубометр для продажу населенню, а також для виробників тепла населенню.

Ціна на газ регулюється постановою уряду про ПСО (покладання спеціальних обов’язків) на НАК "Нафтогаз України".

В Україні під час війни діє мораторій на підвищення тарифів на газ. Українська влада у Меморандумі з МВФ допускає поступове підвищення комунальних тарифів для населення. Це відбудеться, "як тільки дозволять умови".

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