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Сколько будет стоить газ для населения в августе: цены поставщиков

Сколько будет стоить газ для населения в августе: цены поставщиков
Фото: sluga-narodu.com

В августе 2024 года годовые тарифы на газ для населения предлагают 12 поставщиков. Цены колеблются от 7,70 до 10 гривен за кубометр, сообщает РБК-Украина.

Об этом говрят данные компаний.

Предложения поставщиков:

  • "Эру Людям" - 7,70 гривен
  • "Энерджи трейд групп" - 7,799
  • "Нафтогаз Украины" - 7,96
  • "Тернопольгаз сбыт" - 7,96
  • "Прикарпат энерго трейд" - 7,98
  • "Полтавагаз сбыт" - 7,99
  • "Галнафтогаз" - 7,99
  • "Львовэнергосбыт" - 8,20
  • "Киевские энергетические услуги" (YASNO) - 8,46
  • "Днепровские энергетические услуги" (YASNO) - 8,46
  • "Аскания Энерджи" - 9,95
  • "СветГаз" - 9,99.

Цена "Нефтегаза"

Государственная компания "Нафтогаз Украины" поставляет газ для 12,4 млн потребителей и удерживает более 98% рынка. После начала войны к ней перешли клиенты группы компаний Дмитрия Фирташа "Твой Газсбыт".

Кроме того, "Нафтогаз" продает газ частным поставщикам по цене 7,42 гривен за кубометр для продажи населению, а также для производителей тепла населению.

Цена на газ регулируется постановлением правительства о ПСО (возложение специальных обязанностей) на НАК "Нафтогаз Украины".

В Украине во время войны действует мораторий на повышение тарифов на газ. Украинские власти в Меморандуме с МВФ допускают постепенное повышение коммунальных тарифов для населения. Это произойдет, "как только позволят условия".

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