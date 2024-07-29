Туреччина відреагувала на порівняння Ердогана з Хусейном – CNN Türk

Після того, як в Ізраїлі різко відреагували на заяву президента Ердогана про те, що турецькі війська можуть “увійти” в Ізраїль, МЗС Туреччини надав свою відповідь, повідомляє Укрінформ.

"Як настав кінець Гітлеру, що чинив геноцид, так і прийде кінець Нетаньягу, який робить те саме. Так само, як нацисти, що вчиняли геноцид, були притягнуті до відповідальності, відповідатимуть і ті, хто намагаються знищити палестинців" , - передає телеканал CNN Türk заяву МЗС Туреччини.

Як зазначається, у зовнішньополітичному відомстві також наголосили на тому, що людство підтримає палестинців, і вони не будуть знищені.

Наразі тексту цієї заяви на сайті МЗС Туреччини немає.

Як повідомлялося, вчора президент Реджеп Тайїп Ердоган заявив про те, що Туреччина може "увійти" в Ізраїль, аби допомогти палестинцям та запобігти діям Ізраїлю щодо Палестини. На цю погрозу Ердогана відреагував міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац, порівнявши його з колишнім іракським диктатором Саддамом Хусейном.

Нагадаємо, з початком війни в Газі відносини між Ізраїлем і Туреччиною загострилися. Ердоган неодноразово називав ізраїльтян воєнними злочинцями та окупантами. Ізраїль відкликав з Анкари своїх дипломатів.