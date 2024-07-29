Турция отреагировала на сравнение Эрдогана с Хусейном – CNN Türk

После того, как в Израиле резко отреагировали на заявление президента Эрдогана о том, что турецкие войска могут "войти" в Израиль, МИД Турции дал свой ответ, сообщает Укринформ.

"Как настал конец Гитлеру, совершавшему геноцид, так и придет конец Нетаньяху, который делает то же самое. Как и нацисты, совершавшие геноцид, были привлечены к ответственности, будут отвечать и те, кто пытаются уничтожить палестинцев" , - передает телеканал CNN Türk заявление МИД Турции.

Как отмечается, во внешнеполитическом ведомстве также отметили, что человечество поддержит палестинцев, и они не будут уничтожены.

Пока текста этого заявления на сайте МИД Турции нет.

Как сообщалось, вчера президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Турция может "войти" в Израиль, чтобы помочь палестинцам и предотвратить действия Израиля в отношении Палестины. На эту угрозу Эрдоган отреагировал министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац, сравнив его с бывшим иракским диктатором Саддамом Хусейном.

Напомним, с началом войны в Газе отношения между Израилем и Турцией накалились. Эрдоган не раз называл израильтян военными преступниками и оккупантами. Израиль отозвал из Анкары своих дипломатов.