NYT: Маск поширив фейкове відео з Камалою Гарріс

Ілон Маск поширює фейкове відео про учасницю президентських перегонів у США Камалу Гарріс у соціальній мережі X, якою він же і володіє. На відео голос, який імітує Камалу Гарріс, називає президента Джо Байдена "старим із деменцією", а також, що вона "нічого не знає про управління країною". Про це пише The New York Times, повідомляє Mezha Media.

Фейковий ролик бере за основу передвиборче агітаційне відео Гарріс та редагує його: з відеоряду зник Дональд Трамп та його партнери, зате з’явився Джо Байден. Оригінальний ролик кампанії Гарріс називається "Ми обираємо свободу".

Завантажив це відео користувач @MrReaganUSA та зазначив у своєму дописі, що це відео є "пародією". Через вісім годин Маск зробив репост відео на свій власний акаунт, він вже вирішив не уточнювати про пародійний характер відео.

"Діпфейки" стають все більшою проблемою. До прикладу, у січні цього року у США була здійснена серія холодних дзвінків, в яких згенерований голос Джо Байдена закликав виборців не голосувати на виборах.

Під час цьогорічних республіканських праймеріз (передвибори) було поширено багато фальшивих відео, на яких колишня держсекретарка Гілларі Клінтон підтримувала губернатора Флориди Рона Де Сантіса або оголошувала про свій достроковий вихід із перегонів.

Федеральний закон про виборчі кампанії забороняє шахрайське спотворення інформації про федеральних кандидатів або політичні партії, але закон написаний ще у 1971 році та погано адаптований до сучасних технологій.