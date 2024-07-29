NYT: Маск распространил фейковое видео с Камалой Гаррис

Илон Маск распространяет фейковое видео об участнице президентской гонки в США Камале Гаррис в социальной сети X, которой он же и владеет. На видео голос, имитирующий Камалу Гаррис, называет президента Джо Байдена "стариком с деменцией", а также, что она "ничего не знает об управлении страной". Об этом пишет The New York Times, сообщает Mezha Media.

Фэйковый ролик берет за основу предвыборное агитационное видео Гаррис и редактирует его: из видеоряда исчез Дональд Трамп и его партнеры, зато появился Джо Байден. Оригинальный ролик кампании Гаррис называется "Мы выбираем свободу".

Загрузил это видео пользователь @MrReaganUSA и отметил в своем сообщении, что это видео является "пародией". Через восемь часов Маск совершил репост видео на свой собственный аккаунт, он уже решил не уточнять о пародийном характере видео.

"Дипфейки" становятся все большей проблемой. К примеру, в январе этого года в США была совершена серия холодных звонков, в которых сгенерированный голос Джо Байден призвал избирателей не голосовать на выборах.

Во время республиканских праймериз (предвыборы) было распространено много фальшивых видео, на которых бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон поддерживала губернатора Флориды Рона Де Сантиса или объявляла о своем досрочном выходе из гонки.

Федеральный закон об избирательных кампаниях запрещает мошенническое искажение информации о федеральных кандидатах или политических партиях, но закон написан еще в 1971 году и плохо адаптирован к современным технологиям.