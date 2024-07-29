Виробники прогнозують зростання цін на продукти через витрати "на генератори"
Через використання генераторів у переробній промисловості ціна на продукти може зрости від 5% до 10%. Але це відбуватиметься поступово, найімовірніше, восени, повідомляє ЛігаБізнес.
У Спілці молочних підприємств України зростання витрат "на генератори" попередньо оцінили у 5-7%. Подібну цифру – щонайбільше до 10% зростання собівартості – прогнозують переробні підприємства іншої агропродукції.
Поки що там запевняють, що ці витрати не швидко перейдуть у магазинні цінники.
Найімовірніше, подорожчання через генератори буде у вересні, коли буде сезонне зниження загального "харчового чека", і пересічний споживач майже не відчує, що компенсує "генераторні" витрати.
Тривалі відключення світла у липні призвели до розривів так званих температурних ланцюжків у процесі доставлення продуктів від виробника до споживача і як результат – псування продуктів.
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