Виробники прогнозують зростання цін на продукти через витрати "на генератори"

Через використання генераторів у переробній промисловості ціна на продукти може зрости від 5% до 10%. Але це відбуватиметься поступово, найімовірніше, восени, повідомляє ЛігаБізнес.

У Спілці молочних підприємств України зростання витрат "на генератори" попередньо оцінили у 5-7%. Подібну цифру – щонайбільше до 10% зростання собівартості – прогнозують переробні підприємства іншої агропродукції.

Поки що там запевняють, що ці витрати не швидко перейдуть у магазинні цінники.

Найімовірніше, подорожчання через генератори буде у вересні, коли буде сезонне зниження загального "харчового чека", і пересічний споживач майже не відчує, що компенсує "генераторні" витрати.

Тривалі відключення світла у липні призвели до розривів так званих температурних ланцюжків у процесі доставлення продуктів від виробника до споживача і як результат – псування продуктів.

У липні через проблеми з електроенергією повернення молочної продукції з торговельних мереж на молокозаводи зросло на 20-30