Производители прогнозируют рост цен на продукты из-за расходов "на генераторы"

Из-за использования генераторов в перерабатывающей промышленности цена на продукты может возрасти от 5% до 10%. Но это будет происходить постепенно, скорее всего, осенью, сообщает Лига.Бизнес.

В Союзе молочных предприятий Украины рост затрат на генераторы предварительно оценили в 5-7%. Похожую цифру – максимум до 10% роста себестоимости – прогнозируют перерабатывающие предприятия другой агропродукции.

Пока там уверяют, что эти расходы не скоро перейдут в магазинные ценники.

Скорее всего, подорожание из-за генераторов будет в сентябре, когда будет сезонное снижение общего "пищевой чека", и рядовой потребитель почти не почувствует, что компенсирует "генераторные" затраты.

Длительные отключения света в июле привели к разрывам так называемых температурных цепочек в процессе доставки продуктов от производителя к потребителю и как результат – порче продуктов.

В июле из-за проблем с электроэнергией возврат молочной продукции из торговых сетей на молокозаводы вырос на 20-30%.