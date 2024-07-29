Супутники зафіксували наслідки ракетної атаки по аеродрому "Саки"

Супутники зафіксували наслідки ракетної атаки ЗСУ по аеродрому Саки в анексованому Криму. Відповідні знімки опублікував проєкт розслідування "Схеми", повідомляє Радіо Свобода.

На кадрах за 28 липня видно, що на одній із частин аеродрому, де базувалися літаки Су-30, з’явилися темні плями, які можуть свідчити про пожежу та вибухи.

На цей момент роздільна здатність супутникового знімка не дозволяє повністю оцінити наслідки цієї атаки.

26 липня Генштаб ЗСУ підтвердив, що підрозділи ракетних військ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони в рамках єдиного задуму завдали удару по аеродрому Саки. Пізніше низка телеграм-каналів заявила про ураження двох Су-30СМ. Російська влада інформацію не коментувала.

Військовий аеродром Саки в Новофедорівці вже кілька разів зазнавав ракетних ударів. Там базується 43-й винищувальний авіаційний полк, що підтримує російські війська на півдні України, на озброєнні якого перебувають бомбардувальники Су-24 і винищувачі Су-30.

Починаючи з серпня 2022 року у Криму майже щодня чути звуки вибухів. В інтерв’ю Радіо Свобода в серпні минулого року очільник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов заявив про здатність українських сил досягти будь-якої точки окупованого Криму для ураження противника. За його словами, для деокупації Криму є багато різних варіантів, але "без військових, бойових дій це неможливо".

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