Спутники зафиксировали последствия ракетной атаки по аэродрому "Саки"

Спутники зафиксировали последствия ракетной атаки ВСУ по аэродрому Саки в аннексированном Крыму. Соответствующие снимки обнародовал проект расследования "Схемы", сообщает Радио Свобода.

На кадрах за 28 июля видно, что на одной из частей аэродрома, где базировались самолеты Су-30, появились темные пятна, свидетельствующие о пожаре и взрывах.

В настоящее время разрешение спутникового снимка не позволяет полностью оценить последствия этой атаки.

26 июля Генштаб ВСУ подтвердил, что подразделения ракетных войск во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны в рамках единого замысла нанесли удар по аэродрому Саки. Позже ряд телеграм-каналов заявил о поражении двух Су-30СМ. Российские власти информацию не комментировали.

Военный аэродром Саки в Новофедоровке уже несколько раз подвергался ракетным ударам. Там базируется 43 истребительный авиационный полк, поддерживающий российские войска на юге Украины, на вооружении которого находятся бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30.

Начиная с августа 2022 года в Крыму почти каждый день слышны звуки взрывов. В интервью Радио Свобода в августе прошлого года глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Кирилл Буданов заявил о способности украинских сил достичь любой точки оккупированного Крыма для поражения противника. По его словам, для деоккупации Крыма есть много разных вариантов, но "без военных, боевых действий это невозможно".

Copyright © 2024 RFE/RL, Inc. Перепечатывается с разрешения Радио Свободная Европа / Радио Свобода