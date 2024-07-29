Politico: Байден має намір запровадити обмеження на імунітет президентів США

Президент США Джо Байден виступить із закликом до введення обмеження на імунітети для президентів Сполучених Штатів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Politico.

Байден має намір домагатися внесення поправки до конституції, яка уточнює, що президенти США не мають імунітету від федерального переслідування. Це є відповіддю на рішення Верховного суду від 1 липня у справі Дональда Трампа, згідно з яким президенти мають певний імунітет від переслідування за "офіційні дії" під час перебування на своїй посаді.

"Поточний стан справ ненормальний і підриває довіру суспільства до рішень суду, включно з тими, які зачіпають особисті свободи. Ми перебуваємо на краю прірви," - написав Байден у статті, яку буде опубліковано в понеділок уранці, згідно з витягами, наданими представником Білого дому.

Видання зазначає, що внести поправку до конституції складно. Для цього потрібна підтримка двох третин обох палат Конгресу або з'їзду, скликаного двома третинами штатів, а також схвалення трьох чвертей законодавчих органів штатів.

Кримінальні справи проти Трампа

2022 року Дональда Трампа звинуватили у незаконному зберіганні секретних документів у Мар-а-Лаго та спробах приховати їх від чиновників. 15 липня 2024 року суддя Ейлін Кеннон закрила справу проти Трампа, вказавши, що спецпрокурор Джон Сміт не мав повноважень для його порушення.

Якщо Трампа оберуть президентом, він може наказати своєму генпрокурору закрити цю справу та іншу, пов'язану з його спробами скасувати результати виборів 2020 року. Рішення Кеннон не є обов'язковим для судді Тані Чуткан у справі про втручання у вибори, але адвокати Трампа на нього посилатимуться.

Верховний суд визнав, що Трамп має ймовірний кримінальний імунітет за дії на посаді президента, що може вплинути на справу про вибори.

15 липня Трамп офіційно оголосили кандидатом на вибори від Республіканської партії.