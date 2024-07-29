Politico: Байден намерен ввести ограничения на иммунитет президентов США

Президент США Джо Байден выступит с призывом к введению ограничения на иммунитеты для президентов Соединенных Штатов, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Politico.

Байден намерен добиваться внесения поправки в конституцию, уточняющей, что президенты США не имеют иммунитета от федерального преследования. Это является ответом на решение Верховного суда от 1 июля по делу Дональда Трампа, согласно которому президенты обладают определенным иммунитетом от преследования за "официальные действия" во время пребывания на своем посту.

"Текущее положение дел ненормально и подрывает доверие общества к решениям суда, включая те, которые затрагивают личные свободы. Мы находимся на краю пропасти," - написал Байден в статье, которая будет опубликована в понедельник утром, согласно выдержкам, предоставленным представителем Белого дома.

Издание отмечает, что внести поправку в конституцию сложно. Для этого требуется поддержка двух третей обеих палат Конгресса или съезда, созванного двумя третями штатов, а также одобрение трех четвертей законодательных органов штатов.

Уголовные дела против Трампа

В 2022 году Дональда Трампа обвинили в незаконном хранении секретных документов в Мар-а-Лаго и попытках скрыть их от чиновников. 15 июля 2024 года судья Эйлин Кэннон закрыла дело против Трампа, указав, что спецпрокурор Джон Смит не имел полномочий для его возбуждения.

Если Трампа изберут президентом, он может приказать своему генпрокурору закрыть это дело и другое, связанное с его попытками отменить результаты выборов 2020 года. Решение Кэннон не обязательно для судьи Тани Чуткан по делу о вмешательстве в выборы, но адвокаты Трампа будут на него ссылаться.

Верховный суд признал, что Трамп имеет вероятный уголовный иммунитет за действия на посту президента, что может повлиять на дело о выборах.

15 июля Трампа официально объявили кандидатом на выборы от Республиканской партии.