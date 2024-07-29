Червінський: Готовий йти в політику, домовленості з Порошенком не маю
Контррозвідник Роман Червінський, який вийшов із СІЗО після того, як Благодійний фонд лідера "Європейської солідарності", нардепа Петра Порошенка вніс за нього заставу у понад 9 мільйонів гривень, стверджує, що не має із цим політиком жодних домовленостей, повідомляє Українська правда.
"Є не домовленості, є впевненість моя, що ця людина чітко оцінює ситуацію, чітко вірить мені, чітко розуміє, що я не винуватий ні в чому. Чітко знає, що нікуди я тікати не збираюся. Підтримує мою сім'ю, мою дружину, моїх дітей.
Він не мав можливості зі мною спілкуватися в СІЗО, щоб почути мій голос чи укласти зі мною якісь, як ви кажете, домовленості", – сказав він.
На думку Червінського, його підтримку "Європейською солідарністю" на судах можна пояснити тим, що вона "єдина опозиційна партія у країні", яка "чітко розуміє наслідки" для держави від таких справ, як його.
У тому ж інтерв'ю Червінський заявив, що готовий йти в політику.
"Якщо для того, щоб захистити мою дружину, моїх дітей, вас особисто, потрібно йти в політику, я готовий. Мене не треба навіть втягувати, я сам піду", – зазначив він.
Що відомо про Червінського
- Роман Червінський – контррозвідник, полковник, колишній начальник 5-го управління Департаменту контррозвідки СБУ.
- Його ім'я та обличчя стали відомі широкому загалу в грудні 2021 року, коли він вирішив вийти в публічну площину через зрив масштабної операції із затримання групи бойовиків ПВК "Вагнер".
- Червінський був одним із тих, хто її готував. За його словами, після того, як силовики доповіли про свої плани Офісу президента, спецоперація провалилася. В цьому розвідник побачив особисту відповідальність голови ОП Андрія Єрмака та президента Володимира Зеленського й назвав їхні дії держзрадою.
- У 2023 році Червінському оголосили підозру в перевищенні службових повноважень під час проведення спецоперації на аеродромі "Канатове". Туди російський пілот-утікач мав перегнати Україні військовий літак РФ. За версією слідства, саме дії розвідника спровокували те, що натомість на аеродром прилетіли ворожі ракети, поранивши захисників, вбивши командира військової частини та зруйнувавши злітну смугу й техніку. Сам Червінський ці закиди заперечує.
- 17 липня Червінський вийшов із СІЗО після того, як Благодійний фонд лідера "Європейської солідарності", нардепа Петра Порошенка вніс за нього заставу у понад 9 мільйонів гривень.