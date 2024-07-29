Червинский: Готов идти в политику, договоренности с Порошенко не имею
Контрразведчик Роман Червинский, который вышел из СИЗО после того, как Благотворительный фонд лидера "Европейской солидарности", нардепа Петра Порошенко внес за него залог в более 9 миллионов гривен, утверждает, что не имеет с этим политиком никаких договоренностей, сообщает Украинская правда.
"Есть не договоренности, есть уверенность моя, что этот человек четко оценивает ситуацию, четко верит мне, четко понимает, что я не виноват ни в чем. Четко знает, что никуда я убегать не собираюсь. Поддерживает мою семью, мою жену, моих детей.
Он не имел возможности со мной общаться в СИЗО, чтобы услышать мой голос или заключить со мной какие-то, как вы говорите, договоренности", – сказал он.
По мнению Червинского, его поддержку "Европейской солидарностью" на судах можно объяснить тем, что она "единственная оппозиционная партия в стране", которая "четко понимает последствия" для государства от таких дел, как его.
В том же интервью Червинский заявил, что готов идти в политику.
"Если для того, чтобы защитить мою жену, моих детей, вас лично, нужно идти в политику, я готов. Меня не надо даже втягивать, я сам пойду", - отметил он.
Что известно о Червинском
- Роман Червинский - контрразведчик, полковник, бывший начальник 5-го управления Департамента контрразведки СБУ.
- Его имя и лицо стали известны широкой общественности в декабре 2021 года, когда он решил выйти в публичную плоскость из-за срыва масштабной операции по задержанию группы боевиков ЧВК "Вагнер".
- Червинский был одним из тех, кто ее готовил. По его словам, после того, как силовики доложили о своих планах Офису президента, спецоперация провалилась. В этом разведчик увидел личную ответственность главы ОП Андрея Ермака и президента Владимира Зеленского и назвал их действия госизменой.
- В 2023 году Червинскому объявили подозрение в превышении служебных полномочий при проведении спецоперации на аэродроме "Канатово". Туда российский пилот-беглец должен был перегнать Украине военный самолет РФ. По версии следствия, именно действия разведчика спровоцировали то, что вместо этого на аэродром прилетели вражеские ракеты, ранив защитников, убив командира воинской части и разрушив взлетную полосу и технику. Сам Червинский эти обвинения отрицает.
- 17 июля Червинский вышел из СИЗО после того, как Благотворительный фонд лидера "Европейской солидарности", нардепа Петра Порошенко внес за него залог в более чем 9 миллионов гривен.