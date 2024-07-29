Червинский: Готов идти в политику, договоренности с Порошенко не имею

Контрразведчик Роман Червинский, который вышел из СИЗО после того, как Благотворительный фонд лидера "Европейской солидарности", нардепа Петра Порошенко внес за него залог в более 9 миллионов гривен, утверждает, что не имеет с этим политиком никаких договоренностей, сообщает Украинская правда.

"Есть не договоренности, есть уверенность моя, что этот человек четко оценивает ситуацию, четко верит мне, четко понимает, что я не виноват ни в чем. Четко знает, что никуда я убегать не собираюсь. Поддерживает мою семью, мою жену, моих детей.

Он не имел возможности со мной общаться в СИЗО, чтобы услышать мой голос или заключить со мной какие-то, как вы говорите, договоренности" , – сказал он.

По мнению Червинского, его поддержку "Европейской солидарностью" на судах можно объяснить тем, что она "единственная оппозиционная партия в стране", которая "четко понимает последствия" для государства от таких дел, как его.

В том же интервью Червинский заявил, что готов идти в политику.

"Если для того, чтобы защитить мою жену, моих детей, вас лично, нужно идти в политику, я готов. Меня не надо даже втягивать, я сам пойду" , - отметил он.

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