Генштаб не підтримує звільнення від мобілізації колишніх "обмежено придатних" до 25 років

Військове командування не підтримує зміни в законодавстві, які б розв’язали колізію з чоловіками до 25 років, що раніше мали статус "обмежено придатних" і були звільнені від строкової служби у мирний час. Про це у відповідь на запит Радіо Свобода повідомило Головне управління комунікацій Генерального штабу Збройних сил України, повідомляє Радіо Свобода.

Згідно з відповіддю, Головне управління персоналу Генштабу отримувало для погодження кілька зареєстрованих у Верховній Раді України проєктів законів (11379, 11379-1, 11379-2), які стосувалися цих змін:

"Зважаючи на те, що положеннями законопроєктів передбачається розширення категорій громадян, які будуть мати право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації… зазначені законопроєкти не були підтримані".

Там вважають, що частина громадян використовувала цей статус з метою ухилення від проходження військової служби в мирний час.

Також, на думку Генштабу, це знизить мобілізаційний ресурс війська.

"В умовах зменшення кількості і якості людського мобілізаційного капіталу під час тривалої збройної агресії Російської Федерації проти України, прийняття запропонованих змін створить загрозу виконання заходів з доукомплектування Збройних Сил України особовим складом та виконання ними завдань по захисту держави та відновлення її територіальної цілісності" , – йдеться в листі.

У Генштабі зазначають, що чинним законодавством не передбачено взяття на облік призовників осіб з категорії військовозобов’язаних.

Наразі особи до 25 років, що мали статус "обмежено придатних" (скасований 21 березня 2024) і звільнялися від строкової служби у мирний час, але залишалися обмежено придатними в воєнний час, перебувають на обліку військовозобов’язаних, і їх мобілізують.

В комітеті з національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради розглядаються законопроєкти, які покликані розв’язати колізію, що виникла після змін в мобілізаційному законодавстві.

Зокрема, пропонується осіб до 25 років, які раніше мали статус "обмежено придатних", були звільнені від проходження строкової служби і стоять на обліку військовозобов’язаних, прирівняти до призовників. І не мобілізувати до 25 років.

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