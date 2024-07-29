Генштаб не поддерживает освобождение от мобилизации бывших "ограниченно пригодных" до 25 лет

Военное командование не поддерживает изменения в законодательстве, которые бы развязали коллизию с мужчинами до 25 лет, ранее имевших статус "ограниченно пригодных" и освобожденных от срочной службы в мирное время. Об этом в ответ на запрос Радио Свобода сообщило Главное управление коммуникаций Генерального штаба Вооруженных сил Украины, сообщает Радио Свобода.

Согласно ответу Главное управление персонала Генштаба получало для согласования несколько зарегистрированных в Верховной Раде Украины проектов законов (11379, 11379-1, 11379-2), которые касались этих изменений:

"Учитывая, что положениями законопроектов предусматривается расширение категорий граждан, которые будут иметь право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации... указанные законопроекты не были поддержаны".

Там считают, что часть граждан использовала этот статус для уклонения от прохождения военной службы в мирное время.

Также, по мнению Генштаба, это снизит мобилизационный ресурс войска.

"В условиях уменьшения количества и качества человеческого мобилизационного капитала во время длительной вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, принятие предложенных изменений создаст угрозу выполнения мер по доукомплектованию Вооруженных Сил Украины личным составом и выполнению ими задач по защите государства и восстановлению его территориальной целостности" , - говорится в листьях.

В Генштабе отмечают, что действующим законодательством не предусмотрено взятие на учет призывников из категории военнообязанных.

В настоящее время лица до 25 лет, имевшие статус "ограниченно годных" (отменен 21 марта 2024 г.) и освобождались от срочной службы в мирное время, но оставались ограниченно годными в военное время, состоят на учете военнообязанных, и их мобилизуют.

В комитете по национальной безопасности, обороне и разведке Верховной Рады рассматриваются законопроекты, призванные решить коллизию, возникшую после изменений в мобилизационном законодательстве.

В частности, предлагается лицам до 25 лет, ранее имевшие статус "ограниченно пригодных", были освобождены от прохождения срочной службы и состоят на учете военнообязанных, приравнять к призывникам. И не мобилизовать до 25 лет.

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