У ПВК "Вагнер" підтвердили загибель своїх найманців у боях з повстанцями в Малі

Російська ПВК "Вагнер" підтвердила загибель своїх найманців у боях із повстанцями на півночі африканської держави Малі на кордоні з Алжиром, не уточнивши точну кількість загиблих, повідомляє Радіо Свобода.

Російські провоєнні телеграм-канали раніше наводили різні цифри втрат найманців ПВК – від 20 до 50 осіб. Джерело російської служби Бі-бі-сі, яке раніше служило в ПВК "Вагнер", каже, що загинули щонайменше 82 найманці. Також повідомлялося про взятих у полон.

За даними офіційного каналу ПВК "Разгрузка Вагнера", бої точилися з 22 по 27 липня на околицях населеного пункту Тін-Заутін. У них брали участь військовослужбовці збройних сил Малі та бійці 13 штурмового загону ПВК "Вагнер" під керівництвом командира Сергія Шевченка з позивним "Ставок".

Як пише телеграм-канал, приблизно за два кілометри від малійсько-алжирського кордону через піщану бурю просування колони було зупинено. Місцеві повстанці, скориставшись природними умовами, влаштували засідку.

Російські канали, пов’язані з ПВК "Вагнер", раніше опублікували фотографії з Малі. На них зображені тіла вбитих та згоріла техніка. Відомо, що малійським повстанцям вдалося пошкодити щонайменше один гелікоптер Мі-24.

Пов’язаний із ПВК телеграм-канал "Святоша мовить" повідомив також про передбачувану загибель одного з командирів "Вагнер" – Антона Єлізарова з позивним "Лотос". Інший провоєнний канал Colonelcassad однак стверджує, що Єлізаров потрапив у полон і його вже "обміняли".

Повстанський рух під назвою "Постійні стратегічні рамки для миру, безпеки та розвитку", що діє на півночі Малі, заявив про знищення десятків урядових солдатів та найманців російської групи "Вагнер" поблизу кордону з Алжиром – повідомляли міжнародні медіа з посиланням на збройний рух.

Міністерство оборони Малі підтвердило сутичку на півночі країни, заявивши про двох вбитих військовослужбовців і 10 поранених. Також відомство заявило, що вбито не менше від 20 нападників з боку повстанців.

З 2012 року ситуація в Малі нестабільна через активність радикальних сепаратистських угруповань. 2022 року внаслідок військового перевороту до влади в країні прийшла хунта на чолі з полковником Ассімі Гоїтою. Хунта підтримує дружні стосунки із Росією. Її влада підтримується у тому числі завдяки участі озброєних структур, пов’язаних із російською ПВК "Вагнер".

Найманці "Вагнер", які після заколоту червня 2023 року та подальшої загибелі засновника компанії Євгена Пригожина не уклали контракт з російською армією, здебільшого вирушили до Африки, де ПВК брала участь у бойових діях ще до початку російського масштабного вторгнення в Україну. Офіційні російські медіа діяльність "Вагнера" в Африці практично не висвітлюють.

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