В ЧВК "Вагнер" подтвердили гибель своих наемников в боях с повстанцами в Мали

Российский ПИК "Вагнер" подтвердил гибель своих наемников в боях с повстанцами на севере африканского государства Мали на границе с Алжиром, не уточнив точное количество погибших, сообщает Радио Свобода.

Российские провоенные телеграмм-каналы ранее приводили разные цифры потерь наемников ПИК – от 20 до 50 человек. Источник российской службы Би-би-си, ранее служивший в ЧВК "Вагнер", говорит, что погибли по меньшей мере 82 наемника. Также сообщалось о взятых в плен.

По данным официального канала ЧВК "Разгрузка Вагнера", бои шли с 22 по 27 июля в окрестностях населенного пункта Тин-Заутин. В них принимали участие военнослужащие вооруженных сил Мали и бойцы 13-го штурмового отряда ЧВК "Вагнер" под руководством командира Сергея Шевченко с позывным "Ставок".

Как пишет телеграм-канал, примерно в двух километрах от малийско-алжирской границы из-за песчаной бури продвижение колонны было остановлено. Местные повстанцы, воспользовавшись природными условиями, устроили засаду.

Российские каналы, связанные с ЧВК "Вагнер", ранее опубликовали фотографии из Мали. На них изображены тела убитых и сгоревшая техника. Известно, что малийским повстанцам удалось повредить по меньшей мере один вертолет Ми-24.

Связанный с ЧВК телеграм-канал "Святоша ве" сообщил также о предполагаемой гибели одного из командиров "Вагнера" - Антона Елизарова с позывным "Лотос". Другой провоенный канал Colonelcassad, однако, утверждает, что Елизаров попал в плен и его уже "обменяли".

Повстанческое движение под названием "Постоянные стратегические рамки для мира, безопасности и развития", действующее на севере Мали, заявило об уничтожении десятков правительственных солдат и наемников российской группы "Вагнер" вблизи границы с Алжиром - сообщали международные медиа со ссылкой на вооруженное движение.

Министерство обороны Мали подтвердило схватку на севере страны, заявив о двух убитых военнослужащих и 10 раненых. Также ведомство заявило, что убиты не менее 20 нападавших со стороны повстанцев.

С 2012 года ситуация в Мали нестабильна из-за активности радикальных сепаратистских группировок. В 2022 году в результате военного переворота к власти в стране пришла хунта во главе с полковником Ассими Гоитой. Хунта поддерживает дружеские отношения с Россией. Ее власть поддерживается в том числе благодаря участию вооруженных структур, связанных с российским ЧВК "Вагнер".

Наемники "Вагнер", которые после мятежа июня 2023 года и последующей гибели основателя компании Евгения Пригожина не заключили контракт с российской армией, в большинстве своем отправились в Африку, где ЧВК принимала участие в боевых действиях еще до начала российского масштабного вторжения в Украину. Официальные российские медиа деятельность "Вагнера" в Африке практически не освещают.

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