Шмигаль: Україна в найближчі тижні очікує $3,9 млрд допомоги від США

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів переговори зі спецпредставником США щодо економічного відновлення України Пенні Пріцкер. Однією із тем обговорень стала американська фінансова допомога Україні.﻿ З посиланням на главу українського уряду, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

Він розповів, що подякував США за підтримку рішення про кредит для України від G7 у розмірі 50 млрд доларів. За словами прем'єра, для нашої країни важливо, щоб кошти були доступні з 2025 року, щоб спрямувати їх на критичні потреби, зокрема військові.

Також сторони обговорили роботу мультидонорської координаційної платформи. Наразі для України важливо фінансувати бюджетні витрати, проєкти відновлення та підтримку енергетики.

"Україна вдячна за 7,85 млрд доларів прямої бюджетної підтримки, яка має надійти від США цього року. Перші 3,9 млрд доларів очікуємо вже найближчими тижнями" , - додав Шмигаль.

Він зазначив, що зараз запроваджується системний підхід у фінансуванні проектів економічного відновлення. Зокрема, відбулося перше засідання Стратегічної інвестиційної ради при уряді України.

"Протягом двох місяців плануємо затвердити список публічних інвестиційних проектів на 2025 рік та передати його партнерам" , - уточнив глава українського уряду.

Нагадаємо, 23 липня стало відомо, що український уряд ухвалив рішення, яке дозволить Україні отримати від США грант у розмірі 3,9 млрд доларів.

Шмигаль тоді зазначав, що гроші планується спрямувати на зарплати рятувальникам, вчителям, медикам, а також на програми соціальної підтримки.