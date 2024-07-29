Шмыгаль: Украина в ближайшие недели ожидает $3,9 млрд помощи от США

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел переговоры со спецпредставителем США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер. Одной из тем обсуждений стала американская финансовая помощь Украине. Со ссылкой на главу украинского правительства, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Он рассказал, что поблагодарил США за поддержку решения о кредите для Украины от G7 в размере 50 млрд долларов. По словам премьера, для нашей страны важно, чтобы средства были доступны с 2025 года, чтобы направить их на критические нужды, в том числе военные.

Также стороны обсудили работу Мультидонорской координационной платформы. Сейчас для Украины важно финансировать бюджетные расходы, проекты восстановления и поддержку энергетики.

"Украина благодарна за 7,85 млрд долларов прямой бюджетной поддержки, которая должна поступить от США в этом году. Первые 3,9 млрд долларов ожидаем уже в ближайшие недели" , - добавил Шмыгаль.

Он отметил, что сейчас вводится системный подход в финансировании проектов экономического восстановления. В частности, прошло первое заседание Стратегического инвестиционного совета при правительстве Украины.

"В течение двух месяцев планируем утвердить список публичных инвестиционных проектов на 2025 год и передать его партнерам" , - уточнил глава украинского правительства.

Напомним, 23 июля стало известно, что украинское правительство приняло решение, которое позволит Украине получить от США грант в размере 3,9 млрд долларов.

Шмыгаль тогда отмечал, что деньги планируется направить на зарплаты спасателям, учителям, медикам, а также на програмы социальной поддержки.