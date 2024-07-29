Ізраїль запустив безпілотники по території Лівану

Ізраїль запустив безпілотники по Лівану, загинули двоє членів «Хезболли».﻿ Про це передає Al Jazeera, повідомляє Укрінформ.

Ліванські державні ЗМІ повідомили, що один з ударів припав на мотоцикл неподалік кордону між містами Майс-аль-Джабаль і Шакра, вбиті двоє мотоциклістів, поранена дитина. Ще двоє людей поранені в результаті іншого удару.

Ізраїльські військові заявили, що завдали ударів по бойовиках і об'єктах інфраструктури «Хезболли», але не надали більше інформації.

Найбільша ізраїльська газета Yedioth Ahronoth процитувала неназваних ізраїльських чиновників, які заявили, що відповідь Ізраїлю буде «обмеженою, але значущою». Газета перерахувала варіанти: від обмеженої атаки на об'єкти інфраструктури, такі як мости, електростанції і порти, до ударів по складах зброї «Хезболли».

Передбачаючи ізраїльські атаки, «Хезболла» і пов'язані з нею угруповання евакуювали деякі позиції в частинах Лівану і Сирії, які могли стати мішенню, повідомило інформаційне агентство AFP із посиланням на джерело, близьке до ліванського угруповання.

Побоювання ізраїльської відплати також поширилися на міжнародний аеропорт Бейрута. Джерела AJ повідомили, що цієї ночі над аеропортом літали ізраїльські безпілотники.

Як зазначає Times of Israel, «Хезболла» підтвердила смерть двох своїх членів, які знаходились в автомобілі і мотоциклі.

Таким чином, кількість загиблих терористів з початку війни в секторі Газа зросла щонайменше до 383 осіб.

Зазначається, що це перші бойовики, які загинули внаслідок удару ЦАХАЛу від суботи, коли був здійснений обстріл міста Мадждал-Шамс на Голанських висотах, в результаті якого загинули 12 дітей.