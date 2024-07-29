Израиль запустил беспилотники по территории Ливана

Израиль запустил беспилотники по Ливану, погибли два члена «Хезболлы». Об этом передает Al Jazeera, сообщает Укринформ.

Ливанские государственные СМИ сообщили, что один из ударов пришелся на мотоцикл вблизи границы между городами Майс-аль-Джабаль и Шакра, убиты двое мотоциклистов, ранен ребенок. Еще два человека ранены в результате другого удара.

Израильские военные заявили, что нанесли удары по боевикам и объектам инфраструктуры «Хезболлы», но не предоставили больше информации.

Крупнейшая израильская газета Yedioth Ahronoth процитировала неназванных израильских чиновников, заявивших, что ответ Израиля будет «ограниченным, но значимым». Газета перечислила варианты: от ограниченной атаки на объекты инфраструктуры, такие как мосты, электростанции и порты, до ударов по оружейным складам «Хезболлы».

Предвидя израильские атаки, «Хезболла» и связанные с ней группировки эвакуировали некоторые позиции в частях Ливана и Сирии, которые могли стать мишенью, сообщило информационное агентство AFP со ссылкой на источник, близкий к ливанской группировке.

Опасения израильского возмездия также распространились на международный аэропорт Бейрута. Источники AJ сообщили, что этой ночью над аэропортом летали израильские беспилотники.

Как отмечает Times of Israel, "Хезболла" подтвердила смерть двух своих членов, находившихся в автомобиле и мотоцикле.

Таким образом, количество погибших террористов с начала войны в секторе Газа возросло, по меньшей мере, до 383 человек.

Отмечается, что это первые боевики, погибшие в результате удара ЦАХАЛа с субботы, когда был произведен обстрел города Мадждал-Шамс на Голанских высотах, в результате которого погибли 12 детей.